銅箔基板廠（CCL）台光電（2383）公布9月營收，首度站上4字頭，以43.37億元連續第二個月刷新營收紀錄，累計第三季合併營收也同步登頂，達118.75億元，較上季勁揚近三成，季增幅度超越法人預估值的高標。