累計台光電今年前三季營收284.14億元，年減幅度收斂至4.6％。

台光電統計9月營收達43.37億元，月增11.46％、年增29.32％，為連續第二個月寫營收新高紀錄，第三季營收同創新高，達118.75億元，較前一季度大幅成長29.4％，年增20.2％，季增幅優於法人預估值的高標。

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