一名男網友分享，下班常去一間按摩店鬆一下，去了10幾次都是一個有刺青的女按摩師替他服務，結果上次去按摩的時候，那位按摩師提出要私約，說可以到府服務，這樣她就不會被店裡抽成，讓原PO不知道該怎麼辦，很怕改私約會有危險發生，貼文也引起網友討論。

一名網友昨在PTT上分享，他平常下班都會去一間純的按摩店按摩，每次幫她按摩的都是一個刺青正妹，去了10幾次以後，那個女按摩師突然私約她按摩，說去原PO家或是旅館都可以，這樣她就不會被店裡抽成。

原PO聽了按摩師的提議以後，忍不住急問有沒有什麼事情需要特別注意，最後也再度強調他去的真的是純按摩店，按了10幾次也都沒有什麼奇怪的狀況發生，只是現在突然要改成私約，他也有點擔憂會不會有危險發生？

貼文引起網友討論，不少人警告原PO說私約很沒有保障，對方偷懶、少算時間都沒有辦法申訴，除非價格真的便宜很多，不然還是去按摩店裡面比較好。「先問怎麼收費阿」、「私約亂做、偷鐘，你沒地方申訴」、「還得自己準備房間沒比較省，選店裡按比較好」、「怕對方仙人跳，建議要裝監視器」。