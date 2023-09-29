日本網路流傳一則可怕的公告，一名網友轉發並翻譯公告的內容說，某間公寓在電梯中張貼著夜間外出的注意事項，警告住戶不要在凌晨1到3點外出，如果一定要出門，最好不要單獨一人，此外若遇到一位叫「立花」的女子，千萬不要看她的臉，應盡快離開公寓或是尋求幫助。令人毛骨悚然的叮嚀，引起網友討論。

一名網友在PTT上分享，日本某公寓的電梯裡貼著一張A4紙，標題是《夜間外出注意事項》，內容寫著「針對最近發生未經許可進入公寓的訪客事件，我們想藉此通知，若無要事，請勿在淩晨1點至3點之間外出。如果需要在這些時間外出，請不要單獨外出，且移動時請保持視線向下。」

公告中也特別提到，如果遇到一名自稱是「立花」的女子，請不要看她的臉，趕緊離開公寓或向附近住戶尋求幫助。並且請不要進入404室。

原PO表示，他在日本住了5年了，這張公告看起來超逼真，很像是真的有釘在公告欄上，且公告的紙上也壓著日期，真實度似乎很高。

不過也有網友指出，這個公告2021年的時候就曾在推特上流傳，一位網友拍影片分享公寓的怪現象暴紅，不過影片的最後寫著「企劃」與「製作」，後來被證實是創作。