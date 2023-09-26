公費流感疫苗第一階段預計10月2日展開，但卻有民眾發現，在新北市政府官網或衛生所都查無可以接種流感疫苗的醫療院所，民進黨新北市議員鄭宇恩批「市府螺絲鬆了」。（鄭宇恩摘自新北市衛生局官網）

2023年公費流感疫苗第一階段預計10月2日展開，但卻有民眾發現，在新北市政府官網或衛生所都查無可以接種流感疫苗的醫療院所，更不用說網路預約，綠營批「市府螺絲鬆了」，衛生局回應，今將公布流感疫苗施打地點資訊。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，打開新北市政府衛生局網頁，一則「112年新北市公費流感疫苗合約院所開設情形一覽表」的資訊今天才剛公告，但點開卻發現公告中僅有公費接種對象的列表，以及提醒10月2日開打、「各院所數量有限，請先以電話聯絡」的圖卡，完全沒有開放公費流感疫苗接種的合約院所列表。

鄭宇恩指出，對比鄰近台北、桃園分別在9月25日、8月28日公告上網，台中市甚至不僅完成公告，更規畫有疫苗預約平台，自25日起開放線上預約，新北市符合第一階段公費接種資格的市民，卻連可以到哪些醫療院所預約及接種都不曉得，更可能要在中秋連假過後、開打當日才趕緊電話預約。

鄭宇恩強調，衛生局稱要和26日開打的莫德納XBB.1.5疫苗做區隔，所以流感疫苗接種院所將會到開打前才公布，實際上全國各縣市同樣在26日展開65歲以上長者莫德納XBB.1.5疫苗，仍即時公布公費流感疫苗合約院所，新北的說法恐怕無法讓市民信服。

鄭宇恩批，前天新北市長侯友宜才說：「市長請假，市府會更繃緊神經」，但光是要讓市民中秋假期用來等公費疫苗院所公告這個作法，就顯示出市府早隨市長請假跟著擺爛了。

衛生局回應，新北市配合中央疫苗接種政策，於23日優先公佈COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗接種資訊，今日新冠新冠疫苗開打後，將公布流感疫苗／肺炎鏈球菌合約院所開設等資訊。

衛生局說，為提供長者流感疫苗接種便利性，衛生單位於9月陸續與各鄰里聯繫規劃電話預約、隨到隨打及社區接種三種服務模式，針對長照機構長者亦提供入機構接種服務。

另為配合中央10月9日開放全民接種COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗，新北市亦將自10月4日起開放民眾於疫苗預約系統平台預約。