新北市1名陳姓老翁昨（17）日9時30分許，前往永和區中正路銀行準備匯款，行員關懷提問時，發現老翁眼神閃爍說話含混閃躲，驚覺有異遂通知警方前來了解，經詢問係屬時下大為盛行的投資詐騙手法，立即戳破詐騙集團謊言，成功攔阻老翁險遭詐騙的10萬元。

據了解，該名老翁是在網路上看到知名財經記者所拍攝的廣告，點擊之後即要求加入「劉O欣」的LINE聯結好友資訊，老翁不疑有他點擊，自稱為「知名財經記者助理」的詐騙集團成員即開始對老翁每日虛寒問暖，後見老翁對投資有興趣就推薦加入名為「福增近鄰會」的投資群組，一開始老翁仍有警戒心，但隨著群組內的投資朋友們「通通獲利，荷包滿滿」，老翁開始失去戒心，加上助理還謊稱，只要投資20萬，就會有「理財專員到府服務」，17日早上，老翁抱著姑且一試的心情前往銀行準備匯款10萬元，經警方了解實情時，及時攔阻避免老翁損失。

永和警方呼籲，名人投資詐騙是現行時下最流行的詐騙手法，該手法是先以名人當作噱頭，邀請加入「投資群組」再由群組內的「助理、老師、假會員」三方聯合進行騙術，慢慢將被害人的金額洗劫一空。警方提醒「投資詐騙真好賺，加LINE被騙千百萬」。