台中張姓男子因清潔工作認識已婚的莉莉（化名），瘋狂追求不成竟由愛生恨，不但傳簡訊要「玉石俱焚」、「我出什麼招妳就拭目以待」等，趁莉莉載小孩上學時尾隨在後還擦撞其車，莉莉嚇到報警，張偵訊時辯稱是遭仙人跳才意亂情迷，檢方不採信將張依跟騷、恐嚇罪嫌起訴。

檢警調查，44歲張男承攬女子住家清潔工程認識，明知對方已婚有小孩，仍展開猛烈追求，今年5月起不斷傳簡訊騷擾，傳有不明藥丸的照片稱「有緣的話來世我們再相遇」，還說「看不到任何希望」、「我真的很孤單，我受不了」，不斷騷擾莉莉。

檢方指出，張姓男子見莉莉不為所動，進一步傳簡訊恫嚇說「你就別怪我玉石俱焚，要死大家一起死」，「一遍一遍測試我的底線，後面我出什麼招妳就拭目以待吧」，以加害對方生命、身體之事恐嚇莉莉。

檢方調查，張男今年5月31日趁著莉莉載小孩上學時間一路跟車，莉莉發現卻嚇到不知該如何是好，當車子行經潭子區福潭路、環中東路時，張的轎車突然與莉莉的車發生擦撞，莉莉嚇到趕緊報警。

檢方訊時，張男矢口否認犯行，辯稱和莉莉交往期間才發現她已婚，認為自己遭仙人跳才出現意亂情迷的行為，為表達對莉莉的愛意。但檢方勘驗對話、莉莉否認跟張在交往，張也沒提出任何佐證，不採信其辯詞。

檢方認為，張男不斷傳訊要女子跟他聯絡，又表達愛意及不滿等，期間甚至跑到其住處樓下站崗等候，一見女子開車外出就一路尾隨跟車，偵結後依跟蹤騷擾及恐嚇等罪嫌起訴他。