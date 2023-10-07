一名人妻表示，結婚5年以來，儘管育有一女，仍被婆婆放話，若不打算再生，要讓帶著兒子的前兒媳再度進門。不料，後來女方真的就在中秋節攜子回家烤肉，還當婆婆的面說，孩子想要「認祖歸宗」。由於丈夫當下異常冷靜，也讓身為現任妻子的她既心寒又震驚，「到底我做錯什麼？要讓我的女兒和我被你們這樣糟蹋。」

人妻在「匿名公社」發文指出，由於丈夫的前妻7年前離婚帶走一子，每月都會固定索取扶養費2萬元，因此身為繼任妻子的她，為了減輕彼此平時生活壓力，婚前就與丈夫達成共識，說好只生一個孩子，因此雙方目前育有一女。

不過，人妻後來卻被婆婆不斷詢問，「真的不打算再生？」婆婆還在得知夫妻倆的共識之後揚言，她若不生就要盡快離婚，才能讓前兒媳再度進門，只因女方有為家中生下一子。人妻起初以為只是開玩笑，怎料婆婆卻在中秋節讓前兒媳及其兒子回家烤肉。女方強調，目前恢復單身，此行就是想讓孩子「認祖歸宗」。

對於中秋節所見的景象，原PO震驚不已，覺得遭到婆家糟蹋。（圖／翻攝自匿名公社）

人妻對此非常震驚，當下看到丈夫神情自若，小姑、婆婆還抱著前兒媳的兒子有說有笑，不禁懷疑婆家早已知道女方當天會來，「只有我和我女兒好像外人一樣，這餐吃的我都心冷了。」

事後丈夫雖有解釋，婆婆是因想念孫子，才讓孫子回家過節，希望獲得人妻諒解，但一番話未能讓她打消疑慮，認為婆婆還讓前兒媳到府，分明就在使人難堪，「到底我做錯什麼，要讓我的女兒和我被你們這樣糟蹋？而且還是在你媽跟我說了那些話之後，連人（前兒媳）都出現在家裡了，這要我怎麼想？」

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「又是重男輕女的思想！竟然這麼不尊重妳，就直接帶女兒離婚」、「建議看妳老公態度，如果不護妳就放生他，換妳每個月拿扶養費2萬元」、「妳的老公問題比較大」、「既然都是要生，怎麼不是婆婆再生一個孩子」、「如果婆婆那麼不尊重妳，真的也不用尊重她，如果此次妳都沒有表態，之後她會變本加厲」。

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