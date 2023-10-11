高雄三民區今天（11日）晚間有派出所遭包圍，約20多人今天晚間約6點半到三民二分局鼎金派出所前，高舉牌子討債叫囂，驚動警方動員驅離，並帶回現場帶頭5人偵辦，還當場查獲1名詐欺通緝犯。

根據網友上傳「黑色豪門企業」影片，20多人聚眾在鼎金派出所前叫囂，還高舉「汪姓員警濫權」等牌子叫囂，警方立即出動驅離，並當場逮捕5名帶頭人士，約10分鐘後人群就散去，警方將一一檢視影像，社會秩序維護法第72條、第73條移請臺灣高雄地方法院簡易庭裁處。

三民第二分局分局長許健基說明，該案為46歲何姓女子與已逝張姓男子間糾紛，因張男生前與何女家人有約新台幣1000萬之借貸，今日何女帶著與張男所生女兒，前往三民區鼎強街上的張男住家，要求認祖歸宗，而張男家人閉門拒見，何女友人18歲賴姓男子與17歲蔡姓男子在張男住家鐵門潑漆、砸毀窗戶，警方獲報到場立即將賴、蔡兩嫌帶回鼎金派出所。

警方獲報到場立即將賴、蔡兩嫌帶回鼎金派出所，未料賴、蔡遭帶回派出所引發何女心生不滿，竟率20多名友人聚眾派出所前高舉「汪姓員警濫權」叫囂。警方強調，本案為一起民事家族債務案件，所內並無民眾所指汪姓警員。

另外，警方現場查獲一名由桃園地院於今年9月23日發布通緝的石姓詐欺犯，已當場逮捕並移請桃園地院審理。