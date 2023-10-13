大陸一名女子某日帶男友回家見家長，不過就在母親看見女兒（以下稱小敏）的男友（以下稱小楊）後，卻覺得他跟當年不幸身亡的丈夫長得十分神似，於是就決定帶小楊去抽血化驗，沒想到結果更是讓人驚訝不已。

根據陸媒報導，江蘇南京一名陳姓婦女的女兒某日帶了男友小楊回家，陳女在看見小楊後心中百感交集，因為眼前的這位年輕人讓他想起了逝世21年的丈夫。

據了解，陳女與丈夫是青梅竹馬，2人從小一起長大，接著步入婚姻。然而，命運總是捉弄人，因為21年前丈夫的意外過世，從此陳女就一人扶養小敏長大。

看到小楊後陳女先是疑惑，接著馬上翻出丈夫的照片做對比，一比之下她發現2人不僅表情一樣，根本就是同個模子刻出來的，她也開始懷疑小楊就是失蹤幾十年的兒子。為了解開心中的疑惑，陳女就帶小楊去抽血化驗，結果出爐後發現小楊就是她與丈夫的親生兒子；陳女不禁落淚，因為她早就認定失蹤的兒子已經死亡，沒想到現在卻是用這種方式再次重逢。

突如其來的震撼彈讓小敏相當錯愕，同時她也非常好奇自己的身世；陳女鼓起勇氣告訴小敏，其實她是小敏的養母。在得知真相後的小敏難以置信，更是無法接受，但如今看見母親哭得如此無力，小敏也無法坐視不管，經過一段時間的掙扎，小敏決定放手，因為她明白血緣關係是不能被否認的，於是她與小楊的感情也隨即告終。

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