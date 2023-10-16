新北市善心人士林文容與丈夫魏輝彰、兒子魏瑋廷與女兒魏郁芬今（16）日捐贈一輛復康巴士給新北市政府，由新北市祕書長邱敬斌代為受贈，盼善心流傳。

談到為何會想捐贈復康巴士，林文容說，魏郁芬小時候曾因感冒打點滴引發休克，當時腳都黑一半了，所幸救護車迅速將人送到醫院搶救，才救回一命。

「當時就想將來有能力，一定要捐一輛救護車」，林文容感念曾受幫助，原本欲捐消防救護車給消防同仁，經諮詢後發現救護車捐贈者多，但復康巴士卻不易預約，改捐贈復康巴士。

魏郁芬說，在諮詢相關機構捐贈的時候，發現其實除了復康巴士外，社會局也缺乏營運資金，巴士比較貴，一輛就要價上百萬，但營運資金可大可小，認為可以多邀請民眾改採捐款方式為社會貢獻。

邱敬斌代表新北市府接受捐贈的復康巴士並回贈感謝獎牌。他說，新北市2006年才20輛復康巴士，而此次受贈的復康巴士扣除已汰除服役的，是第501輛，但新北有17萬身障人口、71萬老年人，對有需要的人來說需求量非常大。

邱敬斌感謝林文容帶著全家人，把對親友的愛轉化為實際行動，和市府一起創造更友善的無障礙城市。