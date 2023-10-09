一名女網友分享，住在大陸的妹妹備受準婆婆照顧，由於婚期將至，未婚夫一家人花逾20小時的車程，去她在貴州省深山的娘家提親，結果準婆婆得知妹妹貧窮的家境後即紅了眼眶，表示「以後我不要妳再過這種日子」，事後也讓女網友直呼「不可思議」，世界上居然還有這樣的婆婆。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，由於住在大陸的妹妹婚期將近，準公婆就說要帶未婚夫到府提親，但因妹妹想到娘家地處貴州省的深山，相比其他城市顯得落後、貧窮，所以非常擔憂準公婆會被這樣的景象嚇到。

意外的是，準公婆一家人帶著塞滿整個後備箱的禮品，遠從江蘇省花了20多個小時的車程到府，結果準婆婆下車得知妹妹貧窮的家境，頓時紅了眼眶，還說「原來妳小時候過得這麼辛苦，以後我不要妳再過這種日子」，當下妹妹回應，「我還一路擔心，怕你們不習慣、怕你們嫌棄！」準婆婆又說，「妳一個小孩過那麼多年都過來了，我們大人只是來住二天，那有什麼的？」

起初女網友懷疑，可能準婆婆可能是在演戲。妹妹卻說，準婆婆是個很沒心機的人，早在2人還在南京市的時候，準婆婆就常帶她去美容院做臉；在她跟未婚夫吵架的時候站在她這邊，還帶她去逛街，跟她一起打扮，「生日我們媽媽都不記得，我婆婆記得，直接轉帳給我，讓我自己買禮物。」

事後女網友深感不可思議，世界上居然還有這樣的婆婆，原本擔憂妹妹會因原生家庭條件懸殊而被嫌棄，未來甚至遭到欺負；若非妹妹親口所說，還以為是別人唬爛，「世界上竟然還有這樣的婆婆，至少我看到的都是兒子沒娶媳婦的時候，催兒子娶媳婦，兒子娶了媳婦又想整到兒子離婚。」

女網友在臉書社團、個人臉書分享住在大陸的妹妹婚前遭遇的經歷，引起網友紛紛送上祝福。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文一出引發熱議，其他網友相繼指出「妹妹好有福氣」、「我以為這是小說才會有的情節，羨慕」、「一種米養百種人，即使這世上壞人很多，但是好人也是不少」、「妳妹妹大概上輩子拯救了整個銀河系」、「妳妹妹婆婆還缺不缺管家」、「祝妳妹妹跟妹婿永遠幸福快樂」、「妳妹妹有缺妯娌嗎？我要報名」。

另外，也有網友表示，「我在大陸身邊的親戚朋友，特別是公婆目前五、六十歲的對媳婦都非常好。我親戚兩個女兒，小孩婆婆帶，家務婆婆做，薪水自己花，不用繳孝親費。公婆買房買車，不夠公婆還會拿錢給他們花。」

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