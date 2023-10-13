《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季殺青倒數，正在台南安平荷蘭城拍攝的主演鍾欣凌受訪。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季殺青倒數，正在台南安平荷蘭城拍攝的主演楊銘威（左起）、張書偉、喬湲媛、王少偉、鍾欣凌、邱凱偉（Darren）13日一起受訪。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季殺青倒數，正在台南安平荷蘭城拍攝的主演楊銘威（左起）、張書偉、喬湲媛、製作人陳慧玲、導演鄧安寧、鍾欣凌、王少偉、邱凱偉（Darren）13日一起受訪。（公視提供）

公視與東森共同出品的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季開拍5個多月，進入殺青倒數階段，正在台南市安平荷蘭城拍攝的劇組13日開放媒體探班，這也是飾演「婆婆」的女主角鍾欣凌的殺青日，入圍主持人獎也將主持典禮的她很感謝最近有《婆婆2》趕拍殺青戲，反而讓她沒有時間緊張，「剩下的，下周再換另一個腦筋思考！」未來一周就會全心準備主持金鐘獎頒獎典禮。

她也透露自己在新一季有了海歸的婆婆丁也恬、也遇到婆媳問題，「現世報！平常刁鑽，但遇到非常有威嚴的婆婆，不敢嗆。能夠換一個角度來看這樣的關係還滿有趣的。」聊起私下真正的婆媳關係，鍾欣凌說，婆婆已經在天上當天使了，但以前就不太會管他們，「因為婆婆是傅培梅的徒弟，頂多在吃東西方面會指點我可以怎做」，她還自曝剛開始跟老公在一起時都吃超少，所以老公以為她只吃沙拉。

至於她的螢幕情人「火寮一哥」從許傑輝變成洪都拉斯救火接替演出，鍾欣凌也說，她本來就跟洪都拉斯合作過幾次、已經很熟，所以滿快就進入狀況，「而且洪哥反應超快，有時劇情節奏走快一點，他調整一下就可以馬上進入狀態」。

《我的婆婆2》由製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠金三角再度攜手打造全新爆笑劇情，幕後團隊維持原班人馬，製作人陳慧玲預告「這次將有全新的婆媳關係，彩香（鍾欣凌 飾）將會有一位從國外回來的婆婆「花慕蘭」，會有很大的挑戰，大家也會看到蘇家『啃老族』的下場，絕對也是『笑』果十足。」除了鍾欣凌、張書偉、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、喬湲媛在台南安平荷蘭城搭建的「深圓烘培」場景一起受訪，台南市政府文化局長謝仕淵也出席媒體探班記者會。

對於《我的婆婆》這樣的在地IP建立，製作人陳慧玲表示：「其實這就是我們找到與在地的連結，第一季是鳳梨酥，第二季是台灣蘭花，把看似傳統的蘭花產業如何結合文創做產品上或概念上的創新，也希望能再帶動不同面向的『台灣魂』，注入到這個可愛、逗趣、好玩的電視劇IP上。」這次發貴（張書偉 飾）與蘇秉忠（Darren邱凱偉 飾）、蘇秉孝（王少偉 飾）、蘇秉仁（楊銘威 飾）三兄弟也分別獲得「擺蘭、軟蘭、賭蘭、喝蘭」的稱號，不僅增加《我的婆婆2》對於蘭花的連結，也向觀眾透露劇中每人的個性會是什麼樣子。

王少偉笑說：「我跟Darren不一樣，他這次算是本色演出，但大家都會覺得我才是本色演出的人，大家看我就會覺得不是在騙人，就是騙感情、騙財的樣子。」飾演王少偉女兒的喬湲媛則說因為劇中爸爸「搞很多有的沒有的，所以她一直在幫他擦屁股。

因《我的婆婆1》榮獲第56屆金鐘獎男配角獎的Darren笑說：「荒謬的劇情其實都可以在很多人的生活中找到相似的事件，也會收到很多觀眾的反饋，非常懷念跟著我們一起哭一起笑，這次我們真的回來了！」

楊銘威被問到老婆方志友入圍金馬獎女配角獎一事，坦言至今還沒為老婆慶祝，「她那幾天都很開心，在外面跟朋友慶祝，至今還迷偶時間」，至於是否有送老婆禮物獎勵？他笑說：「金馬獎禮包已經有很多禮物了！」強調自己真的很開心，「因為她的表演是我教出來的，我是她的表演老師啊！」也透露老婆正為了出席金馬獎而積極瘦身中。

劇組在台南拍戲伙食好，鍾欣凌爆料王少偉回歸劇組一天吃8餐，王少偉笑說：「明明才5餐！你不能誇大！」她還透露自己拍第一季時，因為台南美食太多，她5天有4天都在吃火鍋，胖到95公斤，走路時被虧整個人都在晃，拍第二季時她想拿東西吃都會被盯，所以「最近正常只吃三餐」，自從上次報完體重90公斤後，就再也不敢量，「王少偉還夢到我瘦到不行！」

劇組再次回到熟悉的台南取景，此次更特別前往安平荷蘭城、赤崁樓、蘭都觀光工廠、善化糖廠、老塘湖藝術村等著名景點拍攝，其中台南新地標「安平荷蘭城」，可環視安平全景以及美麗的安平港夕陽，以及有「蘭花藝術之都」之稱的蘭都觀光工廠，都是這次非常重要的場景，期待透過戲劇結合當地文化，讓觀眾更了解在地文化。