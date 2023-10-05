金鐘獎即將於10月中揭曉贏家，以《我願意》入圍戲劇節目女主角獎的高慧君，日前與擔任金鐘獎主持人的鍾欣凌一同接受《誰來演戲之圓桌對談》訪問，兩人暢聊演出媽媽角色的心情。多次演出媽媽一角的鍾欣凌回憶著說：「最初《我的婆婆怎麼那麼可愛》來邀我的時候，我一直以為自己要演媳婦，一直到定妝的時候，『什麼？我不是演媳婦？』」鍾欣凌一臉不可置信的表情，逗得現場哄堂大笑。

至於高慧君稱得上是傳奇角色，擁有三金入圍跟得獎紀錄，以唱歌出道的她，一開始想演戲是因為很有趣，「我什麼角色都演，遞咖啡的、拿卷宗的，我還演過一個鬼，是蘇有朋的小三呢！」直到接演第一部擔任女主角的《美麗晨曦》，高慧君飾演部落媽媽，整部戲不但素顏還要曬黑，外加燙一頭大捲髮，「要曬黑、燙捲髮的前一天，我哭了一個晚上，我為什麼要用這種毀容式的方式演戲」。

她在影集《我願意》中飾演學校輔導老師，因失婚和子女關係疏離求助於邪教，還在眾人面前告白痛哭，強烈情緒張力令觀眾印象深刻，高慧君卻說一開始對角色有所批判，「從抗拒到接受，我花了很多時間去認同這個角色，最後才真的相信，我所有的失誤，都是因為老公的離開，但至少我對孩子的愛是真的」，精彩的演出，讓她入圍本屆金鐘獎。