美豬標示不實議題持續延燒，繼台中公布81家下游業者買到標示不實的美國豬肉，台北市也有抓到5間業者的豬肉原產地標示違規。對此，YouTube頻道《東森電視》昨（6）日發起網路投票，想要瞭解國人的想法，結果讓人相當震撼，不少民眾心中充滿怨言。

這項投票到今日下午3點40分，已有超過2.3萬人參與，針對「最近食品洗產地沸沸揚揚，你買商品會看食品標示嗎？」的提問，有51%網友表示「一直都會」、有34%民眾則稱，「以前不會，現在開始會看」、13%的人說「不會呀！」、最後其他則占1%。

對於美豬洗產地一事，網友紛紛留言「現在想到『實質轉型』這4字就怕」、「我覺得不管消費者看不看產地，誠實標明產地才是重點吧」、「一直有在看，人家要騙你，但是又何奈」、「我都會很認真看成分、產地、期限」、「但是現在就算看產地，都會想是真的還是假的」、「現在看產地也沒用，因為會實質轉型」。

不過也有民眾持不同態度，「不乾不淨，吃了沒病」、「我有得吃就不錯了」、「餓都餓死了，趕緊買完就回家吃了，哪有心情看產地」。