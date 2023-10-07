繼巴西蛋之後，美豬也爆發「洗產地」事件，桃園市近日稽查發現新興、瑞騰2公司涉違規標示，將美豬混充到加拿大豬肉裡，並將產地改為英國、加拿大。對此，衛福部次長王必勝強調，台灣沒有萊豬，但卻有PTT鄉民翻出衛福部前部長陳時中過去言論，發現有矛盾之處，不過還是稱「謝謝黨」，讓大家有機會吃到夢幻豬肉。

陳時中在2020年8月31日接受電台訪問時曾表示，現在豬肉進口量不到一成，且這一成裡面不是每一條豬都用到萊克多巴胺，大約只有22%，想要故意去找這22%的萊豬，還是很困難的。

針對陳時中上述言論，有鄉民就在PTT《八卦版》發文指出，「原本是想吃也不一定吃得到，稀有度如此之高的夢幻豬肉，今天只要用一鍋150左右的便宜價格就能品嚐，謝謝黨讓我有機會吃到高貴的進口豬肉。」

看到該鄉民的嘲諷後，網友紛紛留言表示，「粗暴的話大可不必」、「現在是不想吃卻吃到了」、「用便宜價格，吃到高級進口肉」、「 來到寶島，大家都是一家豬了，別分那麼細」、「沒說錯阿！你想吃但是市面上找不到阿！」、「恭喜各位，默默地吃下美國豬」。

PTT鄉民針對美豬混充別國豬展開熱烈討論。（圖截自PTT八卦版）

此次爆發美豬洗產地一事，王必勝則在6日晚間發文表示，桃園兩家違法豬肉廠商，就是「標示不實」，台灣沒有萊豬，並強調檢驗過相關庫存商品，沒有萊劑，並沒有食用上的危害；且過去在邊境及後市場的檢驗也都未驗出萊劑，社會大眾不需要太過擔心。然而此一說法，跟陳時中過去提到的萊豬占美豬22%還是有不小差異。