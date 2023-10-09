民進黨執政近八年，開放萊豬、疫苗採購等爭議不斷，惹得民怨四起，但包括前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，仍頻頻發表新書幫自己歌功頌德。蘇貞昌近日舉行簽書會，疑似有書店員工看不下去，在蘇的新書旁邊擺書暗諷，網友也挖出總統蔡英文、陳時中都曾被這樣挖苦過。

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」今(9日)發文附圖直酸「論新書上架之藝術」，只見畫面中，一本談總統《蔡英文》的書旁竟擺著一本《為什麼他說謊卻毫無罪惡感》；陳時中的書《戰役》，旁邊擺著一本《你今天被騙了嗎？》；另一本陳時中的書《溫暖的魄力》，旁邊擺著一本《國家如何被搞砸》；而蘇貞昌最新舉辦簽書會的新書《護國四年》更露骨，旁邊竟擺放一本《毫無良知的病態人格》，不知是巧合或酸度爆表。

誰把綠色變成噁心的顏色直呼「害怕被出征，只好暗諷政府的書店員工...？」對照近日質疑民進黨貪腐反遭出征的女大生，頗有既視感。

網友表示「全做得2266，卻敢自敲鼓自吹喇叭，說自己做的非常好？該汗顏」、「這跟古代詩人有異曲同工之妙」、「貼切」、「要被出征了！」