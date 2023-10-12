針對2024總統大選「藍白合」議題，前衛福部長陳時中對此表示，藍白合的機率應該很低，民眾黨總統參選人柯文哲算一下就會知道划不來，而且誰要給他做正的？前立委郭正亮表示，他預感不到國民黨有方案，陳時中第二個直覺是對的，國民黨讓柯文哲當正的？不要想了。

針對藍白合，郭正亮今(12日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中坦言，陳時中的前提是柯文哲不會當正的，若是硬要合，討厭國民黨的那一塊就會跑掉；可是如果柯文哲當正的，恐怕要處裡國民黨這邊的人，國民黨也有一些選民不喜歡柯文哲，反而回到國民黨怎麼說服自己人的問題。

郭正亮接著指出，柯文哲的民調若輸侯友宜，然後國民黨總統參選人侯友宜萬一沒當選，損失可大了，所以柯文哲要努力維持住他的票，這部分的工作，沒有陳時中講的那麼困難。重點是，「藍白合」的過程，真的會開花結果。讓民眾黨比較沒有話說，

郭正亮甚至認為，現在藍白兩邊不是在積極談結果，而是兩邊積極在想，到時候破局，責任不要落到身上，看誰卸責卸得比較漂亮，所以雙方還在繼續演。10月14日藍白雙方要見面了，他卻沒有看到積極成局的因素存在。他預感不到國民黨有方案，陳時中第二個直覺是對的，國民黨讓柯文哲當正的？不要想了。