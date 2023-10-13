巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前突襲，造成以色列慘重傷亡；以色列持續對加薩空襲反擊，並徵召30萬後備軍人，將揮軍挺進加薩走廊。前空軍副總司令張延廷表示，結局已經注定，哈瑪斯政權通訊全部都沒有了，已經沒有招架、還擊能力，只有被以色列軍隊予取予求。他甚至認為，要留意的是包含阿富汗、伊朗、伊拉克會不會蠢蠢欲動。

張延廷12日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，無線電指揮非常重要，哈瑪斯作戰指揮通訊聯絡，以及偵查力、打擊力、補給力、指揮力等有形戰力，被炸掉之後，已沒有反抗餘力。

張延廷認為，結局已經注定，哈瑪斯政權只有被以色列軍隊予取予求，已沒有招架、還擊能力。哈瑪斯因為沒辦法指揮，通訊全部都沒有了，只有零星的單打獨鬥。相對以色列軍隊來看，兩者不成比例，差距非常懸殊。

張延廷更指出，以色列軍隊在地毯式轟炸後，一進去，就直接佔領，而後以色列要考慮「要不要併吞」。

另外，針對美國派出兩艘航母前往，張延廷認為，要留意的是包含阿富汗、伊朗、伊拉克會不會蠢蠢欲動，因為阿富汗塔利班政權希望能夠參戰。美航母福特號在地中海，另一艘則前往波斯灣，兩邊夾住，以色列就可以予取予求，阿拉伯國家會在美國軍事威嚇下，就不會插手。