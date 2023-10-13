台中日前公布81間「使用美豬」店家，其中東區1家知名小吃店「幸福小館」亦遭波及，為此，業者在臉書PO文道歉指出，從14年前他炒出第1份蛋炒飯開始，從沒想過用不適用的食材來銷售；業者坦承做得不夠好、不夠謹慎，結果他都概括承受。

業者在臉書指出，自從「幸福小館」被爆出使用美豬新聞後，負能量爆棚，「內耗許久盡了，我想不會因此被打敗」，接下來他還是會繼續用心做好每一份餐點，不可能滿分，但他會用心的去做好。

業者最後提到，他知道無法做到每一個人都期待的，但喜歡他們的餐點請大家繼續支持，而不喜歡的，任何形式上的問題 他都能虛心接受，並且修正與改善。

業者的臉書留言後，有網友說，「廠商標示不實，而那些美豬經過檢驗後也沒有瘦肉精殘留，請老闆不要太自責，繼續做好吃的炒飯給我們吃喔」、「食安真的很重要，謝謝老闆的用心」、「我繼續用新台幣支持啦！」，吸引老顧客留言按讚給予店家支持與鼓勵。