美豬「洗產地」事件爆發，桃園市政府查到新興冷凍食品、瑞騰國際這兩家公司先進口美豬，又把產地標示為加拿大或英國，並賣給近百家餐廳，台中衛生局今（6）日公布台中共有81家業者採購問題豬肉，現皆已無庫存。對此，一份最新網路投票發起調查，一窺民眾的想法。

Youtube頻道《東森新聞》昨（5）日發布最新網路投票，截至今下午4點已有超過3.9萬人參與。針對「美豬又出現偽標，你覺得台灣食安真的安全？」題目，有9%民眾表示「超安全」、72%網友則認為「真不知道該怎麼吃了？」、另還有18%的人稱「算了！閉眼吞了！」、剩下2%則為「其他」。

對於美豬洗產地一事，網友紛紛留言表示，「別吃比較好，身體是自己的，要照顧好」、「選出不負責任的政府，是人民的悲哀」、「原來美國進口的肉品都是這樣洗產地，懂了，我們政府真會玩」、「我就覺得怪怪的，怎麼萊豬都沒看到，只看到巴西蛋，所以又是魚目混珠的事情」、「先是雞蛋，再來美豬，沒意外核食也要進來洗產地了！ 實質轉型」。

不過也有民眾持不同看法，稱「不放心又能怎樣呢？肚子還是會餓，閉眼吞了」、「不是違標，是實質轉型」、「吃過萊劑的美牛都吃到爽到不行了」、「不要怕，每一口都是健康的台灣價值」。