今年以來最吸金的新興亞股是印度，獲外資買超金額151.0億美元，接著是南韓的63.1億美元；賣超則以泰國的45.3億元最多，台股也擴大賣超21.8億美元。2023年以來，亞股以台股漲16.93%最強，再來是越南的14.60%及南韓的10.22%，但泰國跌11.82%最弱，其次是菲律賓的3.75%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，Fed「放鷹」程度超乎市場預期，美股聞訊後連日走弱，且在外資持續賣超下，連帶影響台股9月下旬走勢較為疲軟，短線仍不脫震盪整理格局，但隨著時間進入第四季旺季，且在基本面仍穩健、選舉行情將啟動下，未來表現空間依然值得期待。

張圭慧指出，儘管人工智慧（AI）概念股近期因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局，目前正逐步築底中，長期趨勢仍持續向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能，而台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，樂觀看待台廠未來的業績表現，建議投資人可靜待籌碼沉澱後分批承接。