「三峽」因人文歷史及自然景觀，擁有多個知名觀光景點，其中包含三峽老街、三峽祖師廟及大板根森林溫泉渡假村，都是闔家歡樂的渡假勝地。主持人布丁要帶著大家一探三峽的魅力，傳授好吃又好玩的撇步！

位於三峽的「大板根森林溫泉渡假村」，是三峽很具代表性的渡假勝地，最主要原因是擁有經歷大地百萬年淬鍊，天然無污染的碳酸氫鈉鹽泉，也是俗稱的「美人湯」。在日本國家嚴格檢測認證下，每公升含有1918毫克的微量元素及礦物質，超越日本國家溫泉標準的2倍，堪稱溫泉中的極品。

值得一提的是，為了讓更多人感受到美人湯的好，大阪根生技研發團隊開發出獨特先進膜過濾技術，成功萃取大阪根美人湯的天然溫泉精華，再結合醫學美容保養有效成份與技術，研製出「泉美人」溫泉肌膚保養品系列，讓遊客除了好好體驗珍貴的美人湯浴之外，還能將美人湯保養品帶回家！

「大板根森林溫泉渡假村」擁有天然無污染的碳酸氫鈉鹽泉，也是俗稱的「美人湯」。（圖／中時新聞網攝）

「大板根森林溫泉渡假村」也是台灣唯一僅存的國寶級低海拔原生亞熱帶雨林，因此來到這一定要去森林步道走走，來趟愜意的森林浴；除此之外，園區內還有超逼真的恐龍特展，超過15種以上栩栩如生的恐龍，以及7公尺高的大金剛，生動地左右擺動及逼真的叫聲，讓大人小孩都驚喜！

大板根森林溫泉渡假村現在有逼真的恐龍特展。（圖／中時新聞網攝）

另一個好去處，就是大家耳熟能詳的三峽老街。這裡是目前台灣保存最完整的老街，古色古香的巴洛克式老舊建築，以及懷舊的紅磚巷弄，是當時繁華商業的聚集地，來到這宛如進入時光隧道，令人流連忘返；在地人氣美食也必要品嚐，除了遠近馳名的金牛角，還有豬血糕、豆花、冬瓜茶及各式台式料理，值得一試。

三峽老街是目前台灣保存最完整的老街。（圖／中時新聞網攝）

吃飽喝足後，別忘了親臨三峽祖師廟祈福！三峽祖師廟創建於1769年，經歷3次重建，最後一次是由畫家李梅樹用盡後半生心血重整。他認為，祖師廟應同時融合中國歷史文化與寺廟藝術，因此憑藉自身西畫素養，為祖師廟增添西洋美術色彩，打造成「東方藝術殿堂」。寺廟內的每根石柱、木樑、銅門，都美得令人感到不可思議，成為各地遊客必訪的知名景點。

三峽祖師廟由畫家李梅樹用盡後半生心血重建。（圖／中時新聞網攝）

老房子的魅力難以招架，若你還是意猶未盡，不妨來到隱身在巷弄內，最充滿人情味的民宿「秀川居」。甘樂文創的「秀川居」巧手賦予老屋新生命，採零打擾、低接觸的服務模式，一次只接待一組客人，讓旅客能夠完全放鬆，享受寧靜與私密；此外，早餐還附贈禾乃川豆漿，以及小草烘焙坊的各式美味烘焙品，讓賓客盡情品嚐療癒人心的手作麵包；優質的環境及貼心的服務，也讓「秀川居」獲選新北魅力民宿。喜歡懷舊的朋友，不妨安排兩天一夜的小旅行，與親朋好友齊來感受美好懷舊的氛圍。

「秀川居」採零打擾、低接觸的模式服務客人。（圖／中時新聞網攝）

三峽的魅力來自於人文及時間的堆砌，穿梭在街上，不乏一幢幢老宅林立，讓人忍不住停下腳步，仔細端詳紅磚屋瓦的記憶痕跡，感受時光更迭的印記。你想更進一步認識三峽的魅力嗎？關注新北旅客臉書官方粉絲專頁，新北魅力不漏接！(新北市政府觀光旅遊局廣告)