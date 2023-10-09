「湯╳湯」住房專案，入住北投老爺，早餐享有「雙月」人氣燉湯「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯」1份。(老爺酒店集團提供)

入住「湯╳湯」專案可享「雙月」經典組合「愛恨椒芝麵」與爽口解膩的「烏美汁」，適合夜間解饞。(老爺酒店集團提供)

北投老爺與「雙月食品社」聯名推出「湯╳湯」住房專案，入住旅客可獲贈「雙月阿甘剝皮辣椒」1罐。(老爺酒店集團提供)

北投老爺「以食惠湯」專案，獨立湯屋搭配「PURE」歐式餐廳下午茶、午餐或晚餐3擇1，雙人同行3288元起。(老爺酒店集團提供)

寒露過後天氣微涼，正是泡湯好時節。北投老爺酒店與蟬聯多年米其林必比登推薦的「雙月食品社」，攜手合作推出「湯╳湯」住房專案，雙人入住含早餐，加贈每房1罐「雙月阿甘剝皮辣椒」及「愛恨椒芝麵」與「烏美汁」搭配而成的宵夜組合，早餐還可吃到「雙月」人氣燉湯，泡好湯喝好湯，為旅客打造五感滋養的身心盛宴。

今年秋冬，北投老爺酒店和「雙月食品社」攜手合作，邀請旅客來北投泡好湯、喝養生雞湯，洗滌塵囂同時滋養身心。多年榮獲米其林比必登肯定的「雙月食品社」，以新鮮上等食材搭配傳統料理手法，成功將家常風味提升到米其林美食新高度。而品牌訴求天然無添加，不過多調味，突顯食材本質的特色受到許多民眾喜愛，連醫護人員也愛訂購，品牌的多款燉湯更是適合各年齡層客群食用。

即日起至12月28日，北投老爺酒店推出「湯╳湯」住房專案，入住北投老爺的所有旅客，除了能體驗北投白磺湯泉外，早餐享有「雙月」人氣燉湯「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯」1份。雞湯嚴選溫體仿土雞大雞腿部位切塊，肉質Q彈鮮甜，搭配剝皮辣椒的爽脆口感與清甜的高山高麗菜，營造出平衡卻帶有溫和刺激的美味，每一口湯喝來回甘溫潤。

該專案每房再加贈「雙月阿甘剝皮辣椒」1罐及「愛恨椒芝麵」與「烏美汁」的宵夜組合。「阿甘剝皮辣椒」選用優質青辣椒搭配獨家私房醬汁醃製而成，香脆多汁，適合添加於開胃小菜、湯品增添風味層次。而「雙月食品社」人氣商品「愛恨椒芝麵」，以椒麻和芝麻特調而成獨家拌醬，香麻濃郁，層次豐富，讓人一吃上癮，搭配爽口解膩的「烏美汁」，相當適合夜間泡湯後宵夜解饞。專案平日每房每晚7900元起。

針對想安排台北近郊一日遊的旅客，北投老爺酒店推出「以食會湯」獨立湯屋新選擇。6至8坪的獨立湯屋空間，搭配融合日本禪風特色的室內設計，寬敞的石材浴池及可坐臥的和洋式客廳，旅人能在高隱私的幽靜空間中，感受北投特有白磺溫泉魅力。即日起至2024年3月31日，獨立湯屋搭配「PURE」歐式餐廳英式下午茶、午餐或晚餐3擇1，雙人同行平日3288元起，適合上班族來趟身心舒壓之旅。