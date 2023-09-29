男子泡湯，突遭龜殼花咬傷，左腳背部腫脹。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

男子泡湯，突遭龜殼花襲擊咬傷。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

農曆節氣雖已立秋，但天氣依然炎熱，蛇類仍然蠢蠢欲動，花蓮縣瑞穗鄉富源村日前發生一件民眾來遊玩泡湯時，不慎被蛇咬傷案件，男子突感覺腳部劇烈疼痛，猛一看竟遭「蛇吻」，他忍痛拿出手機拍下毒蛇身影，送醫途中他的腳已經腫成「麵龜」，還好拿出手機拍到蛇身影，讓救護人員正確判知是一條龜殼花，即刻通知醫院，備妥血清注射治療，保住一命！

這名47歲男子日前到花蓮瑞穗旅遊，晚間到戶外一處泡湯池泡湯，未料他突感覺到左腳部一陣劇烈疼痛，當下感覺應該是遭到毒蛇咬到，接著就在一旁看到一條毒蛇，他趕緊拿出手機拍下毒蛇身影，隨後向消防局求救。

花蓮縣消防局第三大隊富源分隊獲報後前往現場，男子已無法走路，救難人員先將他扶上擔架，男子忍痛拿出手機，請救護人員確認，經比對確認後咬傷該名男子的毒蛇為龜殼花，緊急送醫。

救護車開往醫院途中，被蛇咬的左腳背傷口已經明顯腫漲，救難人員先傷口清洗、包紮止血，並用筆標記傷口，同時聯絡轄區責任醫院，確認有庫存蛇毒血清後，迅速將患者送往轄區榮民醫院急診救治。

花蓮縣消防局表示，民眾至山區賞花、登山、郊遊時，應穿著長袖衣物及長靴自我保護，進入樹叢及草堆，切記打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊；若被蛇類咬傷了，也應牢記「五要五不」原則，「五要」包含「要把傷口當作毒蛇咬傷來處理」、「要記得毒蛇外觀模樣」、「要脫下飾品避免傷處腫脹」、「要包紮傷口上緣減緩毒液擴散速度」、「要保持冷靜且盡快就醫」。