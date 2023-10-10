花蓮縣萬榮鄉公所今年與救生協會合作，首度開辦救生員合格訓練課程，20名水上救生人才經1個月的受訓已成功結訓，預計11月參加檢定考試。（萬榮鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣萬榮鄉內有許多知名野溪溫泉，由於位處偏山且需溯溪才能抵達，時常傳出遊客因溪水暴漲受困事故。鄉公所今年與救生協會合作，首度開辦救生員合格訓練課程，20名水上救生人才經1個月的受訓，已習得學科與術科知識，預計11月參加檢定考試，取得證照後，將投入守護鄉內水域活動安全行列。

萬榮鄉位在中央山脈東側，是縣內三大山地鄉鎮之一，在獨特的地理環境下，孕有許多知名野溪溫泉，如二子山溫泉、摩里沙卡洞穴溫泉及鴛鴦谷溫泉等，不過因多數的野溪溫泉沒有管制措施，且位處深山，只能步行前往，不僅需費時2小時以上，途中還需穿越不少溪床，以致意外事故頻傳。

過去有遊客在前往二子山溫泉路途中不慎跌倒，頭部遭受劇烈撞擊陷入昏迷，送醫搶救仍回天乏術；另外還有學生組團前往泡湯，回程時因溪水上漲受困，所幸最後平安獲救。鴛鴦谷溫泉部分，曾有遊客溯溪時，腳不慎踩空卡進石縫裡骨折，經救難人員趕赴救援送醫治療撿回一命。

由於近年戶外活動興起，鄉公所考量近年鄉內溯溪活動蓬勃發展，今年與中華民國海上救生協會合作，於上月首次辦理救生員訓練證照班，吸引20名在地青年報名，經1個月的訓練後，全員成功結訓，預計11月在國立東華大學辦理救生員資格檢定考試。

鄉公所指出，此次證照班的課程安排，除著重術科實作及體能訓練，也加強學員學科上的熟練度，藉學科6小時、術科39小時、模擬考試6小時的培訓，期望學員能順利考取救生員證照，能更加安全的帶團到野溪溫泉享受泡湯樂趣。

鄉公所還提到，辦理救生員訓練證照班除能讓學員學習更多技能，確保遊客安全旅遊，未來也將建立人才資料庫，整合現有觀光資源投入部落產業，提升鄉內的就業機會。