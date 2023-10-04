金管會指出，此次參加的P2P業者超過十家，會議進行了二個多小時。據了解，目前有5家P2P業者積極籌組公會已有新進度。經濟部已在今年9月19日預告修正「商業團體分業標準」增訂「平台借貸商業」團體業別及業務範圍，預計預告60天後就可以成立公會籌備處、進行公會申設流程。

據與會人士透露，此次的指導原則會議一度為P2P業者訴苦大會。P2P業者反應，受到近來P2P平台連環爆的影響，銀行開始找麻煩到「不勝其擾」的地步，變相希望P2P業者自行關閉帳戶，已有業者被迫把業務收起來，也有業者這段時間已不對外開放、不讓不特定投資人來投資、轉為私募；甚至有些平台更打算退場，開始向投資人買回債權。

銀行局回應業者，銀行會有此舉應是想「去風險化」，因為讓業者自己離開、關帳戶，這樣就不用做任何風控，但這並不是金管會所樂見，未來仍是希望對於符合P2P指導原則的業者，銀行願意承作。

也因此，有業者對網路借貸平台業務事業「P2P業者」定義提出意見，希望只是針對「不特定投資人、多數人的平台」才納入，若是屬於私募、投資人少數人的平台就不要受此規範。

對於「金流」爭議較大的是，金管會要求「借貸雙方需在同一家銀行或支付機構開戶」，並由銀行或支付機構直接在帳戶間做借貸款項移轉。該措施引發P2P業者質疑，認為限定借貸雙方得在同一家銀行開戶會降低投資者意願。

不過，對於「信託與履約保證」的規定，銀行局最新的P2P業者與銀行間合作的自律規範中已放寬，銀行提供P2P業者資金保管服務時，不強制信託保管或履約保證，個別銀行在進行個案評估時，可參考銀行風險偏好及胃納、P2P業者營業規模及所收受暫存借貸款項大小等風險因子做決定。