根據統計，截至2023年6月底，台電公司資產負債表上約有新台幣1.4兆元的借款，且沒有以資產擔保的借款。台電向來依賴發行公司債進行中長期資金調度。
中華信評表示，授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等，與台電的發行體信用評等在相同等級，因為此筆債務發行，為中華信評認定之適格投資級受監管公用事業的無擔保借款。
中華信評5日授予台電公司將發行的112年度第5期無擔保普通公司債，評等為「twAAA」評等 。這是台電公司今年在台債市場發行的第5檔債券，此次發行總額為新台幣151.5億億元，發行利率已由台電公司洽詢市場確定。
根據統計，截至2023年6月底，台電公司資產負債表上約有新台幣1.4兆元的借款，且沒有以資產擔保的借款。台電向來依賴發行公司債進行中長期資金調度。
中華信評表示，授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等，與台電的發行體信用評等在相同等級，因為此筆債務發行，為中華信評認定之適格投資級受監管公用事業的無擔保借款。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。