根據統計，截至2023年6月底，台電公司資產負債表上約有新台幣1.4兆元的借款，且沒有以資產擔保的借款。台電向來依賴發行公司債進行中長期資金調度。

中華信評表示，授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等，與台電的發行體信用評等在相同等級，因為此筆債務發行，為中華信評認定之適格投資級受監管公用事業的無擔保借款。