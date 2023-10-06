周日（8日）將迎接24節氣的寒露，民俗專家廖大乙建議民眾「多綠紅、忌黑白」，穿紅、綠色系服裝，吃花椰菜、紅豆、紅蘿蔔等食物，有助轉氣轉運；最忌諱的是黑、白2色，應避免穿全身黑或全身白的衣服，否則可能讓運勢陷入「黑白顛倒」的疑慮中，尤其犯沖的兔、蛇、雞、豬4生肖更要注意。

隨著寒露到來，代表天氣逐漸轉冷，據《自由時報》報導，廖大乙建議民眾在寒露當天穿紅色、綠色服飾，多吃綠豆、花椰菜、紅豆、紅蘿蔔等食物，有助轉氣運轉，氣旺財就旺。

廖大乙表示，寒露當天最忌諱的是黑、白2色食物，最好也避免穿全身黑或全身白的衣物，站在宗教民俗觀點，深秋較具陰暗氣息，如果再吃黑、白色食物，恐讓運勢也陷入黑白顛倒、不分的疑慮；尤其犯沖的兔、蛇、雞、豬4生肖更要留意。

廖大乙建議民眾在寒露當天前往宮廟走走，依照自己能力做善事、公益，為社會貢獻一己之力，將在兔年接下來的日子迎接福報。