許多人誤以為中西藥混吃會加強療效，小心對身體帶來嚴重負面影響。對此，藥師鄭郁陵示警，中西藥併服可能變毒藥，並整理出5種禁忌組合，包含心臟病藥、高血壓藥、降血糖藥、感冒藥或鼻塞藥、抗血栓藥等，若搭配特定中藥同時服用，恐產生一定程度的健康風險。其中她提到，人蔘應避免和降血糖藥一起食用，恐導致低血糖，不可不慎。

鄭郁陵在《健康2.0》頻道上說明，不適合一起吃的5種中西藥禁忌組合：

1、心臟病藥：應避免焙附子、牡蠣、龜板、龍骨，這些中藥都具有強心作用，重複用藥會造成劑量過高，增加心臟負荷，甚至中毒。除此，也要避免使用甘草、炙甘草這類會造成低血鉀的中藥。

2、高血壓藥：若食用過量的當歸、人蔘、甘草，可能會讓已經控制好的血壓造成影響。另，也應該避免食用，白芍、陳皮、山楂，此類中藥皆含有機酸，會降低藥物吸收，導致高血壓藥效降低。

3、降血糖藥：應避免芡實、人蔘、白朮、茯苓、黃耆、山藥，這些中藥會強化降血糖藥的藥效，造成低血糖。除此，也要避開甘草、鹿茸，其會減弱降血糖藥的藥效，反而導致高血糖。

4、抗血栓藥：像是一般常見的阿斯匹靈、抗凝血劑，應避免與當歸、紅花、丹蔘、黃耆、人蔘一起使用，這類中藥都有行血、活血的作用。

5、感冒藥或鼻塞藥：不可以和麻黃一起吃，其會加速中樞神經，可能會造成心悸或鼻塞。

鄭郁陵提醒，很多人覺得中藥溫和，但千萬不要把藥膳湯或中藥食補當成保健食品來服用，應該要先了解中、西藥併服所可能產生的健康風險，且務必要遵照醫師指示用藥才安全。