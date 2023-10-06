依據中華民國一百十二年一月一日起實施之「27-1間接視野裝置」，車廠整車販售電子後視鏡相關檢測基準，電子後視鏡的相關攝影機與螢幕的銳利度、色彩、亮度、對比、變形、閃爍、畫面延遲及影像更新率等皆需達到法規標準。Mio在研發初期就針對「操作性」、「影像」及「安全提示」這三大類進行了嶄新的User Interface(使用者界面)規劃，同時以多年來不段淬煉的影像品質及鏡頭調校技術，不僅通過VSCC嚴謹的安全檢測基準，其前後雙鏡頭採用星光級感光元件與HDR技術，錄影品質最高可達2K+1080P的高規格設計。成功打造兼具品質、安全及直覺式操作的車用電子後視鏡第一選擇。

神達數位總經理張樂(群)表示： Mio一直是以消費者的需求放在第一位，除了這個品牌宗旨之外，安全也是我們的第一考量，也是我們對使用者的承諾。這一款取得VSCC 27-1測試報告的行車記錄器，僅僅是我們的第一步，未來也可進一步協助車廠端客戶進行VSCC 23-2整車認證，這對Mio品牌推廣車廠廣大消費者用戶之行車安全保障具有指標性意義。