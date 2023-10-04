一名女網友分享，她和老公結婚27年紀念日，兩人一起去日本旅遊，將念高中與大學的孩子丟給公婆照顧，沒想到從日本回來不久，她就發現懷孕了，讓她忍不住抱怨說，好不容易才把孩子拉拔到大，如今又要「砍掉重練」，引起網友討論。

一名女網友昨在臉書社團《匿名3公社》上分享，今年8月是她和老公結婚27周年，老公特別安排了一趟日本放鬆之旅，將2個孩子丟給公婆照顧，讓他們可以享受兩人世界，沒想到回台不久後，她覺得身體有點不舒服，去醫院檢查竟發現懷孕了。

女網友表示，離開醫院以後，她立刻打給老公分享懷孕的消息，本以為老公會很頭痛，因為他們的2個孩子都已經念高中和大學了，怎料老公聽到她懷孕以後，竟興奮地大喊大叫，對這個新生命表達熱烈歡迎，但她想到自己好不容易才把老大和老二養大，如今又來一個，等於一切都要重新開始，想到就很累。

貼文引起網友討論，「沒有結紮的後果」、「我老大21歲，老二17歲，老三7歲，真的快瘋掉」、「好可怕，我生第三個就趕快結紮了」、「高齡產婦還有體力帶幼嬰嗎？光想就身心疲憊」、「現在少子化年輕人都不婚不生，妳增產報國也算好事！」

另有不少網友好奇原PO到底幾歲，因為和老公結婚27年，如今應是高齡產婦，這樣要特別小心。對此，原PO補充說，她17歲就和現在的老公結婚，如今她44歲，知道懷孕的消息以後，很驚訝也很苦惱，告訴老公以後，也和老大與老二說，大家都對新生命的到來很期待，經家庭會議討論，決定要留下孩子。