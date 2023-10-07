女星賴薇如以偶像女團「七朵花」出道，近年轉型朝綜藝圈發展，是許多談話性節目力邀對象，與男友邱樂偉（Royal Chiou）穩定交往6年，兩人如今也傳出喜訊，預計最快明年就會登記結婚。

根據《三立新聞網》報導，邱樂偉表示跟賴薇如的戀情公開後，雖然一舉一動備受外界關注，不過自己絲毫沒有壓力，他表示由於兩人個性相當合，即便愛情長跑6年，仍然感覺像是在熱戀階段，如今彼此也有邁向人生下一階段的共識，目前已經初步在籌畫婚事，預計最快明年就會登記結婚。

邱樂偉指出賴薇如個性樸實，並非外界認為的拜金形象，因此儀式不需要太過鋪張，重點是要給對方足夠安全感，接著強調賴薇如雖然已經凍卵，還是不希望太晚生小孩，畢竟兩人現在年紀也不小，還是希望有足夠時間和體力陪同小孩成長。

邱樂偉先前開的頂級健身房，因為疫情影響於2021年7月無預警結束營，不僅傳出許多會員求償未果，導致權益受損，更遭股東控訴詐欺200萬，如今健身房被控詐欺部分已遭駁回，7月底判決不起訴，至於瑜伽館被告雖然一審認定違約，但二審出爐勝訴，就算對方上訴翻案機會也不大。