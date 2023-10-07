日本東京都政府10月6日表示，今年9月啟動的女性凍卵補助方案，總計已有2160人提出申請，是原先預想人數的一倍不只，將盡力滿足所有申請需求。

東京都政府9月15日宣布，作為育兒支援對策，將針對健康女性提供最高30萬日圓（約新台幣6萬5000元）凍卵補助。

日本每日新聞報導，東京都政府從9月25日開始受理凍卵補助申請，對象為居住在東京都內的18歲到39歲女性，且須符合參加東京都政府主辦的說明會等條件，就可以在東京都登記醫療機構凍卵時，每人獲得20萬到30萬日圓的補助。

東京都政府表示，原本預想參加說明會的員額數為1050人，沒想到截至10月6日止已有2160人提出申請。他們目前已將說明會的員額數提高到2950人，接下來也會根據有意願人數評估因應作為。

東京都知事小池百合子在例行記者會說，非常多的人關心這項補助方案，目前已經大幅增加說明會的參加員額數，希望有興趣的人都可以提出申請。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1121007