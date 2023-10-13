ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示，公司深信多元人才是維持創新和技術領先的關鍵，ASML菁英獎學金計畫已在台灣推動5年，希望透過獎學金計畫持續深耕台灣、落實人才永續。

劉伯玲日前在公開演講中，暢談如何在全球現今產業轉變情況下，透過多元共融（D&I）組織文化及多元共融領導力，真正帶動組織在跨國佈局時，打造企業擁有員工得以「國際流動」的能力，做到真正跨國籍、技能、文化的國際人才平台的重要。

劉伯玲提到，相關產業先進科技的突破來自人才培育，台灣是ASML在亞洲最大據點，逾4500位員工來自30個國家。為讓各種背景的員工皆能愉快工作，ASML打造最具吸引力的工作環境，並致力推廣多元共融的企業文化。

同時，企業更應思考如何延展人才在組織內的時間及發展。劉伯玲表示，ASML的3C文化中，鼓勵主管在面對不同意見時，要將Care（傾聽意見、關懷員工）放在中心，才更有機會轉動思考辯證（Challenge）、合作雙贏（Collaboration）機會。

ASML重視員工的職涯體驗，除了有競爭力的薪資福利外，也為不同需求、背景的員工提供彈性工時／地點、公平順暢的升遷與輪調制度，認為此舉更能創造雙贏，同時積極提升主管的共融領導力，「以身作則」讓員工相信性別、國籍、文化等條件皆非人才發展障礙。

劉伯玲強調，半導體業現今除了著眼於人才福利與招募外，更要思考如何在企業內提供員工真正跨國界與文化的團隊合作，透過鼓勵D&I企業文化，打造企業擁有員工得以「國際流動」的能力，台灣是ASML全球最年輕的辦公室，歡迎更多學生勇於挑戰國際舞台。