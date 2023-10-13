國民黨立委游毓蘭今（13）日指出，一位高齡91歲的長者向她陳情，為了申請外籍看護，4次往返不同醫院、在不同門診間來回穿梭，好不容易完成相關檢查，仍須等待報告後，才能開立巴氏量表。因此，她呼籲應儘速建立友善長者的「耄耋門診」，提供優化的一站式服務，不要讓高齡長者看病成為折磨！

游毓蘭在臉書表示，一位高齡91歲的長者向她陳情，日前為了申請外籍看護，4次往返不同醫院、在不同門診間來回穿梭，好不容易完成相關檢查，仍須等待報告後，才能開立巴氏量表，再申請看護。這過程對行動不便的阿嬤本身、陪同家人都是折磨，更讓人不忍！

游毓蘭披露，阿嬤的問題，不是個案；如果沒有長期就醫紀錄，醫師為求自保，往往要求長者多次往來醫療院所進行各項檢查，形成「醫者不安，病者不便」的離譜情況。

她也問了衛福部，衛福部說「可申請 到宅評估鑑定」！但到宅評估的現行條件卻又極其嚴苛，僅限於全癱、24小時使用呼吸器及維生設備、植物人，及領有極重度身心障礙手冊者，大多數年長者根本就不適用！

侯友宜提出80歲以上及70-79歲癌症二期病患取消巴氏量表的政見後，行政院及衛福部很快就宣布將推出3類族群免評巴氏量表的「多元認定」規劃，游毓蘭認為，其實只是將巴氏量表與長照制度進行連結，並未解決真正的問題，讓醫師面臨「濫開被告、不開被打」的困境。

游毓蘭呼籲，應儘速建立友善長者的「耄耋門診」，提供優化的一站式服務，除協助長者就診看病、申請巴氏量表的相關檢查與評估，也不要讓高齡長者看病成為折磨，讓老人家疲於奔命，希望台灣真的能成為幼有所養、老有所終、而且可以善終的社會。