國民黨總統參選人侯友宜近期提出長照政見，主張80歲以上長者廢除巴氏量表、70至79歲患有癌症二期以上長者亦同，引發熱議。前立委郭正亮認為侯真的是看到重點，這個政見非常多人都有感。對此，有不少網友在相關影片底下留言表示「傾聽人民的需要，人的好總統，大家挺侯總統」、「政策太棒了! 感動人心」、「巴氏量表真的對80歲以上老年人非常折磨，用救護車送老媽，再用救護車載回，寒風又遇下雨，不死也去了半條命，這是我實際的經驗」。

郭正亮8月31日在中天電視《大新聞大爆卦》談到，這是好的開始，大概讓我們所有社福、醫療單位都鬆一口氣，「總算有人提了！」這個以前立委就有在提了，結果都說圖利外勞，這個就是官員便宜行事，不願面對問題，確實現在台灣面臨的困境就是如此，侯友宜真的是看到重點，「這政見我認為非常多人都有感，家裡有長者的實在痛苦萬分」。

對此，有超過百名網友在節目影片底下留言，有人表示「巴氏量表，我家申請過，分數嚴苛且作業複雜，侯市長此項德政真的很感動」、「照顧年長者就是幫助年輕人，太讚了！」「侯友宜這政策真的太合民意了，我們家也非常喜歡這個做法，謝謝侯友宜對老人家的體貼」、「巴氏量表打動人心」、「雖然我的父母都走了，過往經歷申請外籍看護過程的困難及疫情期間不易僱請到外籍看護的窘境，我很支持這個政策」。