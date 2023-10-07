桃園市長張善政7日為茭白筍評鑑會頒獎。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市農業局、龍潭區農會與大石門休閒農業發展協會合作辦理「三坑水鄉茭白筍節」活動登場。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市農業局、龍潭區農會與大石門休閒農業發展協會合作辦理「三坑水鄉茭白筍節」活動登場，桃園市長張善政今出席表示，龍潭三坑好山好水，秋季正值茭白筍收穫時節，而三坑茭白筍殼薄、纖維細，口感脆甜爽口，是全台最優質的茭白筍，邀市民朋友採購當地茭白筍，品嚐當季新鮮健康的食物。

張善政表示，龍潭三坑水鄉茭白筍節規畫系列活動，除了提供市民朋友在農民市集採購茭白筍外，也有草地音樂會、尊巴舞帶動跳、數梯次的茭白筍剝殼比賽，更有廣受遊客喜愛的農遊小旅行，相信參加的朋友將滿載而歸，也希望所有鄉親到龍潭三坑地區購買台灣最優質的茭白筍。

張善政指出，日前市府辦理今年度茭白筍評鑑會，在農友技術不斷進步下，評鑑成果更優於去年，由農友邱家洸榮獲第一名、張善慶獲第二名、李廖財獲第三名，另最佳甜度王由張良松奪得，其茭白筍甜度達6.5度，比去年最甜6.4度的茭白筍還更甜，相當不容易，感謝農友的辛勞，努力種好茭白筍。

張善政也提到，感謝思源傳播有限公司、統笙塑膠股份有限公司、旺田茶業有限公司友善認購明年的茭白筍田；另台塑企業總管理處也到場觀摩地方農產業。這次市府也規畫三坑美人茭採摘、佳安十一份鐵馬講古行、三林食農茶鄉旅等農遊小旅行，供遊客感受三坑地區的風景人文及豐饒物產，遊程開放報名1星期內即報名額滿，廣受歡迎。今年茭白筍節系列活動多彩多姿，張善政也邀請市民朋友返家時採購茭白筍，品嚐當季新鮮健康的食物。