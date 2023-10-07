波蘭與匈牙利今天阻撓歐洲聯盟（EU）對移民議題發表具象徵意義的聲明，但出席西班牙峰會的其他領袖表示，無論如何他們都將繼續改革歐盟處理非正規移民的規定。

今年到目前為止，已有約25萬人從正規邊境通道以外管道抵達歐盟國家。歐盟人口有4.5億人。

路透社報導，義大利、西班牙與德國對非正規移民增加表示擔憂。隨著德國將於8日舉行地方選舉，接著1週後波蘭大選將登場，歐洲議會（European Parliament）選舉也將在明年6月舉行，移民成了具政治敏感性的議題。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）指控德國與波蘭的反對派領袖合力推動新的歐盟法律，以對拒絕接納中東與非洲移民的國家開罰。

反移民的匈牙利總理奧班（Victor Orban）也指責歐盟強制達成新的移民協議。

法新社報導，在西班牙格拉納達（Granada）舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會，給了莫拉維茨奇與他的盟友奧班向國內聽眾宣揚民粹主義立場的舞台。

莫拉維茨奇號稱在他「反對」之下，聯合聲明沒有納入移民議題，「代表這個程序不會持續推進…波蘭有機會擋下它」。他說：「非法移民…疾病已困擾歐洲多年。」

稍早，奧班聲稱歐盟在大多數國家支持的基礎上，推動改革移民政策的法律，讓匈牙利在「法律上遭到侵犯」。

歐盟推動的移民改革措施，目的在分攤接納所有歐盟成員國中尋求庇護者的責任，波蘭與匈牙利現在要求擁有否決權。

在入境人數異常攀升情況下，在歐盟27個成員國中，有22國本週對如何處理非正規移民達成共識，往改革歐盟效率低落的庇護與移民規定邁出一步。

歐洲議會必須對這項協議展開進一步協商，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）今天說，她有信心能達成最終協議。

她說：「我們可以對這大肆發表意見，但現在正在取得進展。移民一直都有，永遠都會有。問題在於我們身為歐洲團隊一員要如何管理…我們無法接受人口販運者做的事，我們不能讓他們決定誰有管道進入歐盟。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121007