法廣報導，一向對中鷹派的舒默甫到上海就譴責中國企業「助長芬太尼危機」，但他強調「不是（中國）政府，而是中國公司正在助長芬太尼危機，毒害美國各地的社區。」

中國外交部發言人此前表示，中方歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪中，希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。

香港經濟日報報導，美方代表團之後還會訪問日本和韓國，舒默的辦公室表示，此行的目的是要推進美國在該地區的經濟和國安利益，將與各國政府領導人和商界領袖，以及在各國有業務的美國企業會面。