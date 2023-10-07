法廣報導，一向對中鷹派的舒默甫到上海就譴責中國企業「助長芬太尼危機」，但他強調「不是（中國）政府，而是中國公司正在助長芬太尼危機，毒害美國各地的社區。」
中國外交部發言人此前表示，中方歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪中，希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。
香港經濟日報報導，美方代表團之後還會訪問日本和韓國，舒默的辦公室表示，此行的目的是要推進美國在該地區的經濟和國安利益，將與各國政府領導人和商界領袖，以及在各國有業務的美國企業會面。
美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）7日率領跨黨派參議院代表團抵達上海，開啟訪中之旅的第一站。分析認為，這次美方代表團訪中可視為拜登政府想要改善對中關係的明確訊號，並可能有助拜登和中國國家主席習近平11月在舊金山會晤鋪路。
法廣報導，一向對中鷹派的舒默甫到上海就譴責中國企業「助長芬太尼危機」，但他強調「不是（中國）政府，而是中國公司正在助長芬太尼危機，毒害美國各地的社區。」
中國外交部發言人此前表示，中方歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪中，希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。
香港經濟日報報導，美方代表團之後還會訪問日本和韓國，舒默的辦公室表示，此行的目的是要推進美國在該地區的經濟和國安利益，將與各國政府領導人和商界領袖，以及在各國有業務的美國企業會面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。