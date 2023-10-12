大陸央視新聞報導，中國外交部美大司司長楊濤今（12）日應約會見美國前貿易代表、美中關係全國委員會名譽會長希爾斯、與美中關係全國委員會會長歐倫斯率領的「中美經濟二軌對話」美方代表團一行。

據悉，上一次的「中美二軌對話」是今年7月20-21日以線上和線下方式舉行的「2023中美氣候金融二軌對話」，由北京清華大學、美中關係全國委員會和哥倫比亞大學主辦，北京綠色金融協會承辦，中國生態環境部國家氣候戰略中心（NCSC）、美國環保協會（EDF）、Global Carbon Neutral Initiative（GCNi）與美中新視角基金會等機構支持。

當時有中美兩國50餘名專家就氣候相關財務資訊披露、貿易與碳市場、第三方國家綠色發展、聯合國氣候變化大會第28次締約方會議氣候資金等雙方共同關注及具有合作潛力議題深入討論。

美中關係全國委員會會長歐倫斯、哥倫比亞大學全球能源政策中心創始研究員桑德羅、中國國務院國有重點大型企業監事會前主席趙華林、中國企業國有產權交易機構協會會長吳汝川代表主辦方致辭表示，氣候金融既是我們共同面臨的挑戰，也是全球所共同關注的話題，更是中美兩國應共同合作的領域。作為全球最重要的兩大經濟體，中美兩國在應對氣候變化領域合作對全球持續發展至關重要，這也凸出開展中美氣候金融二軌對話是非常有意義和建設性。