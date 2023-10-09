取自陳俞安臉書

取自陳俞安臉書

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日凌晨突襲以色列，人在以色列臺拉維夫的部落客陳俞安今天表示，以色列在事發第二天早晨，街上開始出現零星的人們，遛著狗，買咖啡。但路上的氣氛依舊低迷，人心惶惶，民眾自發性捐贈物資給前線保家衛國的士兵，醫院爆滿，都是要去捐血的民眾。

陳俞安在臉書表示，事發第二天早晨，街上開始出現零星的人們，遛著狗，買咖啡。似乎想藉著陽光曬乾昨天的血與淚。路上的氣氛依舊低迷，人心惶惶，總怕哪個街角會有炸彈爆發，或是突然出現恐怖份子硬生生被挾持，依舊呼籲著沒事不要出門。

經過7日一連3次的空襲警報，她說，以色列朋友Yana問她要不要來接她去她家住，這樣就不用自己一個人躲火箭炮那麼害怕了。不過在接她之前Yana說要先去一趟醫院，捐血，但醫院爆滿，滿滿都是要去捐血的民眾，她排不到，明天得再跑一趟。

中午，陳俞安到附近的廣場Kikar Dizengoff，放眼望去，人潮幾乎覆蓋了廣場，走近一看，原來是民眾自發性捐贈物資給前線保家衛國的士兵。一袋接著一袋的物資，有條有理，分門別類。

另一頭，她看到有小孩子們趴在地上在紙上畫大大的笑臉，大人們也在紙條上寫下對士兵們傾心的感謝與支持，廣場外圍和中心有警察全副武裝駐守、巡視，保護民眾們的團結。「一箱箱的祝福，送往前線」。

陳俞安指出，以色列人很常彼此稱兄道姐，沒認識多久就brother、sister的叫。以前她總覺得這樣的稱呼太隨便了，不放在心上，而這次戰爭卻深刻體會到對以色列人而言，每失去一條生命，確實都是斷了一個手足，失去了大家庭的一份子。