揚秦2023年9月自結合併營收1.81億元，月減4.83％、年增達15.6％，創同期新高、歷史第四高。第三季合併營收5.63億元，季增5.4％、年增達14.71％，連2季改寫新高。累計前三季合併營收15.85億元、年增14.21％，續創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，9月營收雖因開學季、颱風及營業天數影響較8月略減，但仍創同期新高，顯示月營收已逐漸恢復至疫前正常增減趨勢。前三季營收成長，除受惠疫情影響式微，整體餐飲內需復甦更帶動旗下品牌營收向上提升。

截至10月初，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」全台總店數增至823家，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數維持100家、烘焙品牌「REAL真．Cafe．Bread」全台維持5家，跨足火鍋市場的新品牌「涮金鍋」則在7日於桃園開出首家直營門市，搶攻秋冬鍋物商機。

而9月中舉行的2023台灣連鎖加盟大展台北場，創業加盟人潮較前2季增加。林麗玲表示，揚秦旗下「麥味登」及「炸雞大獅」亦有不錯斬獲。將持續透過多元店型方案協助創業者創業，以加強展店力道，同時持續推出各式APP線上會員專屬優惠活動來帶動買氣。

此外，揚秦鎖定火鍋市場推出中平價全新品牌「涮金鍋」，主打以國產生鮮雞肉「台灣黃金雞」熬煮的雞湯鍋底，全面使用原塊肉品、可供溯源的生鮮蔬菜來確保食材安全性。開幕期間將持續推出多樣優惠活動帶動消費人潮，預期將對揚秦第四季整體營運增添動能。