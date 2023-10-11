美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天說，他已在北京的會談中明確向中國國家主席習近平表示，美國希望有穩定、公平的雙邊貿易關係。

路透社報導，舒默是訪問中國的美國國會跨黨派代表團成員，他們希望在下個月習近平有可能與美國總統拜登會晤之前，促進美國經濟和國家安全利益。

舒默形容9日與習近平和其他中國高階官員的對話「坦率但具成效」。他說：「雙邊關係的基礎，必須是為美國企業和勞工提供公平的競爭環境以及負責任的競爭關係。」

美國和中國在台灣、貿易、人權等議題上的意見存有分歧，拜登已採取若干措施限制中國取得美國敏感技術，同時也尋求保持溝通管道暢通。

舒默在聲明中說：「我方代表團明確地表示，美國不尋求與中國對抗，但我們仍堅守促進區域穩定、自由、民主原則的承諾。」

舒默也表示，他還向習近平施壓，要求中國採取更積極的作為來阻止致命藥物芬太尼（fentanyl）出口。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1121011