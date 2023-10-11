高雄市政府都市發展局與樹德科技大學經過多年來協力合作，將橫山舊營區從廢墟中活化，作為社區營造與地方創生的實驗、教學、研發、實踐基地，年度盛會2023橫山藝術祭-「活力橫山」於國慶日當天在橫山基地舉行，邀請相關大學院校、在地國中小學、地方民眾、社區團體、產企業及市府相關局處共襄盛舉。以升旗典禮揭開序幕後，各項動靜態展演嘉年華熱鬧登場，包括建築家具整合設計展、綠色永續推動中心、橫山品牌文創展等展出與導覽；結合工藝聚落體驗、在地特色農產、文創、美食等之主題體驗市集；以及吸引許多親子全家動員參與的「最愛•橫山」寫生比賽。

高雄市政府都市發展局長吳文彥表示，感謝樹科大團隊精心策劃舉辦橫山藝術祭活動，為橫山區域帶來滿滿的熱情與活力。如果將時光拉回到過去來看，「橫山營區」自部隊撤出後十多年來閒置荒廢，成為衛生髒亂及安全死角。經爭取中央補助完成司令台廣場周邊營舍之修繕及外部空間環境整理，108年9月橫山共創基地正式揭牌，作為社造教學實驗所，同時也是周邊居民休閒散步、運動健身的好去處。111年再爭取中央補助整建房舍空間環境，於今年3月完工，讓整個基地環境越趨完善。經過市府都發局與樹科大等相關單位多年來共同協力打造與活化，橫山共創基地成為兼具社區公共休憩空間、社造實作教學、創新設計與創生培力等多元創價基地，也逐漸形成特色主題工藝青創微聚落，未來將持續深耕，期待能再進一步深化與周邊社區、學校、地方產業的鏈結與合作，使橫山與地方發展共榮共好。

圖說：高雄市都發局與樹德科大多年協力合作，將橫山舊營區從廢墟中活化，作為社區營造與地方創生的實驗、教學、研發。（圖片來源：高雄市都發局提供）

圖說：舊營舍房樑再生，成為獨特的木馬綠色家具。（圖片來源：高雄市都發局提供）

吳文彥指出，橫山共創基地要進一步升級為「橫山共創綠色基地」，連結聯合國SDGs永續發展目標，朝向綠色永續方向發展。因應高雄淨零城市的願景與目標，都發局推動零碳綠生活社區營造，鼓勵社區植樹與綠美化公共空間環境，並在日常環境中具體實踐固碳、減碳生活轉型。我們在橫山基地特別建置綠色循環的社造資材庫，回收堪用二手資材及工程剩餘、廢棄物料，提供社區再利用，同時整合社區園藝行苗木申領系統，建立社造資材與苗木植栽存提與循環利用機制，使資源發揮最大效益，並促進環境永續。

樹科大橫山USR計畫主持人盧圓華表示，橫山藝術祭已連續5年舉辦，成為在地特色的節慶活動。感謝各方的協助以橫山共創基地做為產官學研銷跨界實踐平台。團隊秉持「綠色永續×整體實踐」精神，期結合大學社會責任，對應地方政府、社區營造、社企發展、產業連結與土地關懷等議題，開啟跨界合作的創新網絡，讓橫山基地開創全新社造與綠色創生，朝「公益性、永續性、在地共好」推進。

都發局表示，面對極端氣候日益加劇，淨零碳排已是必然要努力達成的願景目標，未來將秉持ESG(環境、社會責任、治理)的理念，透過規劃改善橫山基地排水系統及營造景觀草坡滯洪池，期能進一步打造因應氣候變遷調適、綠色循環、友善環境的淨零韌性園區。同時也期待橫山共創基地在產官學合作的基礎上，後續能有更多元的創新發展，成為多元創價、綠色永續的示範基地。