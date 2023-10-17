近年極端氣候襲擊全球，讓各國對環境永續越趨重視，帶動全球企業紛紛響應支持。一直以來貼近民眾生活的信義房屋，也視永續發展為己任，與巴黎協定1.5°C目標接軌，率先將「邁向永續淨零」納入永續原則，承諾2030年信義房屋淨零排放、信義企業集團2050年淨零排放的目標。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目，分享集團減碳行動以及對環境破壞的憂慮。

信義房屋創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中受訪，提到對環境的憂慮，他認為人口不斷增加情況下，每個人都必須要採取作為，才能避免地球被破壞殆盡。因此信義房屋從自身做起，檢視內部碳排來源後逐一優化、推行低碳營運管理，導入ISO環境系列管理系統推動節能，並且推出電子化等綠色房仲低碳服務，相較基準年2017年，2022年不僅人均用電碳排放減少27.1％，單筆服務用紙量下降96％、每筆服務碳足跡下降51.4％，讓每筆透過信義房屋成交的交易，都能為降低環境衝擊盡一份心力。信義房屋更制定了全球第一本不動產經營碳足跡產品類別規則，成為全球第一家宣告碳中和的房仲業。

此外，信義房屋也持續擴大永續影響力，與供應商合辦永續環境教育活動以及社區居民合作環境復育活動等。周俊吉提到，信義房屋是社區的一份子，同仁們深入社區、與居民有緊密的互動與連結，當信義房屋將節能減碳做好、建立同仁觀念，就能成為種子將永續的觀念帶入社區、攜手民眾一同推動。

除了仲介業務著手進行永續行動，周俊吉也坦言集團中開發建設行業是淨零碳排最大的挑戰，不論鋼筋水泥等材料製作或是興建、拆除都會有許多碳排的產生，但集團設立淨零排放的目標，不僅內部持續強化相關知識，也密切與外部專家合作，透過建材選購、永續工法等方式來降低碳排、減少能源消耗，無法降低之處則設法進行碳中和，從建築中實踐ESG，讓環保、建設與民眾居住生活之間取得三贏。