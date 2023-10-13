為呼應聯合國大會為實現永續發展目標提供加速行動的支持與動力，由行政院國家永續發展委員會與永續發展目標聯盟（A•SDGs）指導、台灣永續能源研究基金會今天舉辦首屆的「邁向2030永續發展目標高峰會」，目的從各面向呈現聯合國永續發展峰會發布內容與台灣的因應作為。

甫於美國紐約結束的「聯合國2023年永續發展目標高峰會」，是自2015年《巴黎協定》60多國國家商議下通過《2030 Agenda》及17個永續發展目標（SDGs 17）以來，擔負永續發展追蹤與檢視的高階政治論壇（HLPF）在聯合國大會主持下所召開的第2次會議。2023年，來到永續發展目標中繼年，數字會說話，全球國家、經濟體或區域，面對17個永續發展目標達陣比例僅約15％。

高峰會聚焦三大重包括6場領袖主題演說摘要、未來7年永續發展目標的優先事項、台灣在永續發展目標的觀點與作為，並邀請多位來賓共襄盛舉。

國發會副主委高仙桂並以「全球永續發展趨勢下-臺灣淨零轉型策略」分享台灣的淨零發展與策略，並提及台灣在永續發展達成的現況、未來挑戰及目標。