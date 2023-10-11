時序進入秋天天氣轉涼，民眾規畫出外遊玩泡湯，桃園市羅浮溫泉因湯池水溫無法保持、水量不足等因素，在今年4月休園執行溫泉接管及擴增儲存空間工程，市府觀光旅遊局指出，改善作業預計10月底完成全數工項，11月底重新開幕試營運。

桃園市觀旅局長周柏吟說，羅浮溫泉湯池在2021年11月開幕，除原有的泡腳池外，增設高、中溫及冷水、兒童池、SPA池及藥草浴池6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，水質擁有豐富的礦物質碳酸氫鈉，色澤乳白略為透明，民眾泡湯時還能遠眺山巒美景，是桃園市獨特的泡湯景點。

他指出，為發展羅浮溫泉區，打造溫泉一條街，原有的羅浮溫泉湯池用水最多120噸，無法滿足未來溫泉民宿業者進駐，去年初檢視羅浮溫泉湯池營運成果，確認溫泉安全供應量尚有餘裕，於是辦理「小烏來風景特定區羅浮取供管線暨既有泡腳池修復工程」，除完善當地溫泉供水設備外，接管工程也擴充至少250噸以上，增加溫泉儲水空間，以利後續推動私人溫泉民宿、湯屋。

除羅浮湯池外，羅浮泡腳池早在2018年開放，使用遊客非常多，但泡腳池恆溫設備穩定性不足，這次的工程也結合羅浮湯池園區內儲槽保溫設施優化，整合恆溫管線配置，可減少加熱過程的耗損率，同時也能提供穩定的泉水溫度，進而讓遊客更能享受泡湯所帶來的心靈放鬆、減緩疲憊。

周柏吟說，羅浮溫泉湯池預計10月底完成全數工項，委外經營廠商目前也積極招聘工作人員、辦理教育訓練，也進行系統測試等各項開幕前準備。