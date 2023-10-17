2023南投溫泉季將在10月29日起在埔里福興溫泉區、泰雅渡假村北港溪溫泉區與東埔溫泉接力登場。曾雪蒨攝

2023南投溫泉季請來俄羅斯性感美女安妮擔任活動代言人。曾雪蒨攝

南投溫泉季第一場埔里福興溫泉區將邀請伊林名模穿浴衣走秀演出。曾雪蒨攝

時序入秋，南投縣溫泉季也揭開序幕，縣府宣布今年溫泉季活動將分別在埔里福興溫泉區、泰雅渡假村與東埔溫泉接力登場，活動期間溫泉飯店與商家將推出溫泉套裝行程與溫泉美食，歡迎泡湯族一起到南投賞美景泡好湯。

南投縣政府觀光處17日舉行「2023南投溫泉季」活動前記者會，記者會一開場就是名模帥哥露胸肌、美女穿比基尼泳裝外罩浴衣走秀，活動還邀請到俄羅斯美女藝人安妮擔任南投溫泉季代言人，安妮一身低胸開高叉貼身禮服出場令人驚艷，讓與會的副縣長王瑞德開玩笑說「看到現場帥哥美女，是不是讓您也想到南投來泡湯？」

王瑞德說，溫泉是南投的重要產業，南投縣3大溫泉都是優質碳酸氫鈉泉，不只有美人湯美譽，還可以飲用，溫泉飯店業者並開發溫泉週邊商品，將溫泉水結合在地花果調製飲品，豐富多元的溫泉體驗，值得向大眾推薦，歡迎闔家來南投泡湯旅遊。

溫泉季活動大使安妮說，自己很喜歡台灣，每次跟妹妹到南投一定會去泡湯，她也推薦記者會現場業者用溫泉水調製的溫泉飲品、信義鄉葡萄、還有雲品酒店的炸牛奶等美食，邀請大家跟著安妮一起到南投吃美食、泡好湯。

南投縣議員簡千翔肯定縣府行銷南投不遺餘力，他認為縣府從日月潭萬人泳渡、茶博會、巧克力咖啡節等活動，一棒接一棒都相當成功，值得肯定。

觀光處表示，2023溫泉季第1場「埔里溫泉季」10月29日在福興溫泉區舉行，活動搭配正在進行中的「南投巧克力咖啡節」，不但現場有咖啡有巧克力美食，晚間還有伊林名模群展演時尚溫泉浴衣泳裝秀，人氣甜美女聲陳華及壓軸演唱的盧學叡，最後由絢麗奪目的煙火秀及無人機為活動畫下完美句點。

第2場「北港溪溫泉嘉年華」11月12日在泰雅渡假村登場，現場除有熱門樂團、舞蹈表演等活動，同時也有在地農特產、咖啡市集展售；第3場11月18日壓軸登場的「玉山戀˙東埔情」東埔溫泉季在東埔國小舉行，活動結合布農族八部合音演唱，現場也提供烤全豬與小米酒等當地美食與遊客分享，晚間還有「火把浴衣踩街」，為溫泉季畫下完美句點。