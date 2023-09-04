海葵颱風造成南投縣上萬戶居民停電，台電南投區處漏夜搶修，終於在今天下午4點多全數恢復供電。台電南投區處提公

海葵颱風造成南投縣東埔與仁愛鄉多處聯外道路受損、交通中斷，還造成超過萬戶居民停電，經過縣府與台電工程人員連夜搶修，東埔溫泉聯外道路投95線下午搶通恢復單線通車；台電也在下午4點多天黑前宣布全數完成復電。

南投縣信義鄉長全志堅指出，次卡努颱風後，連日豪大雨釀信義鄉東埔溫泉區聯外道路投95線因土石流造成交通中斷，日前好不容易搶通，未料因海葵颱風夾帶的強風豪雨，昨天爆發土石流導致道路再次中斷，經過昨晚跟今天全力搶修，終於在下午近3點搶通單線，恢復單線雙向通車。

此外，這次海葵颱風風勢強大，造成許多電線桿倒塌，陸續造成南投縣名間、竹山、中寮、魚池、仁愛、鹿谷、信義及水里等地區停電災情，累積停電戶數達10005戶，其中以信義鄉停電4213戶最多，台電南投區處從3日成立緊急應變中心統籌調度人力車輛及機具投入搶修，持續動員到今天下午16時終於全部復電。

台電南投區營業處處長張毓哲今天也特別前往仁愛鄉新生村眉原部落，瞭解搶修復電情形，並向辛苦的搶修人員致意，新生村村長鄭志誠也特別前來致謝。

張毓哲說，雖然海葵颱風已逐漸遠離，但仍要再次提醒民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外事故。

參與這次修復電力的配電外線技術員余佳樺說，本次參與颱風搶修工作，雖然辛苦但卻感到相當開心，他認為只要能夠使受停電影響用戶趕快復電，讓生活較為方便，這就是台電人的使命。

仁愛鄉新生村村長鄭志誠表示，感謝所有台電搶修工作人員的辛勞，尤其是對偏遠地區原住民部落供電的投入與重視，部落村民都非常有感，他一定要給台電按個讚。