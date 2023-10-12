更新包括在開發者工具當中新增記憶體儲存，以便讓工具更可以更好使用AI模型。從理論上來說，這樣可以讓應用開發商的成本削減20倍，並解決合作夥伴最重要的成本問題；他們試圖開發和銷售AI軟體，但成本往往會迅速增加。

OpenAI還計畫推出視覺功能等新工具，讓開發者能夠建構具有分析影象和描述影象能力的應用程式。這些新工具將在娛樂或醫學領域上找到具有開發應用的潛力。

這些新功能突顯出，OpenAI不僅要滿足消費者需求，同時也要對開發商提供平台。

消息人士對路透表示，新功能可望在11月6日、OpenAI在舊金山的首次開發者大會上公布。據了解，這些軟體旨在鼓勵企業使用OpenAI的技術，來建構由AI驅動的聊天機器人，以及建構能夠在不藉助人為介入的情況下執行任務的「自主代理人」(autonomous agents)。

OpenAI對於該新聞報導，拒絕提出評論。

OpenAI對於公司的銷售寄予厚望，此前該公司高層預計，今年將達成2億美元的營收成績，明年會衝到10億美元。

最近該公司在吸引外部人士使用技術上出現一些挑戰。執行長阿特曼(Sam Altman)與開發人員會面時曾表示，他希望能基於OpenAI的模型建立一個生態系，讓OpenAI的技術融入其他公司的apps，成為不可或缺要素之一。